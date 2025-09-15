Taksi ücretlerine zam geldi, taksimetre güncelleme istasyonlarında yoğunluk başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan karar ile toplu taşımaya yapılan yüzde 30'luk zam 00.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Karar ile birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti ise kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya yükseldi.

Taksilerde zaman tarifesi ücreti ise saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya yükseldi.

Yeni tarifeler için taksimetrelerini güncellemek isteyen taksi şoförleri, Bağcılar'daki firmaya geldi. 12 Ağustos'ta alınan kararın ardından taksimetre güncellemesi yapılan firmalarda oluşan yoğunluğun devam ettiği görüldü.

Kimi taksi şoförü yeni tarifeyi olumlu bulurken, kimileri müşteri kaybının olabileceğini söyledi.