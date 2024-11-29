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Taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.

Güncel
  • 29.11.2024 01:53
  • Giriş: 29.11.2024 01:53
  • Güncelleme: 29.11.2024 01:54
Kaynak: ANKA
Taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi
FOTOĞRAF: ANKA

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.

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