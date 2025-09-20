Giriş / Abone Ol
Taksici aracında katledilmişti: 3 zanlı yakalandı

Şişli’de, silahla vurulan bir taksicinin yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 20.09.2025 20:58
  • Giriş: 20.09.2025 20:58
  • Güncelleme: 20.09.2025 21:04
Kaynak: AA
İstanbul Şişli’de Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta, 34 TJZ 47 plakalı taksisinde silahla vurulan Ali Sancar’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Aralarında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

