Taksiciler arasında 'müşteri sırası' kavgası: Meslektaşını pompalı tüfekle vurdu

Adana’da bir taksi şoförü, yolcu sırasında anlaşmazlık yaşadığı başka şoförü ve onun 2 akrabasını pompalı tüfekle vurdu. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında şoför olan 67 yaşındaki Yusuf O., ile bir başka şoför 39 yaşındaki İbrahim O. arasında müşteri sırasında anlaşmazlık yaşandı.

Bunun üzerine Yusuf O. ve İbrahim O. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf yakınlarına haber verdi. Taraflarının yakınlarının gelmesiyle kavga büyüdü.

3 KİŞİYİ YARALADI

Yusuf O., kavga sırasında pompalı tüfekle İbrahim O., kuzenleri 35 yaşındaki Metin O. ve 29 yaşındaki Mustafa O.'yu vurdu. Ardından Yusuf O., arkadaşı Kafer G. ile birlikte kamyonete binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler bölgeye yakın bir yerde yakalandı. Araçta 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yusuf O. ve arkadaşı Kafer G. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Yusuf O.’un buradaki ifadesinde, "Yolcu meselesinden tartıştık. Akrabalarını çağırınca tüfekle ateş açtım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.