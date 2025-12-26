Taksicilerden zam talebi: İndi-bindi ücreti 200 lirayı aşacak

Yeni yılla birlikte ulaşım, pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, alkol, sigara ile köprü ve otoyol geçiş ücretleri başta olmak üzere birçok kalemde fiyat zammı gündeme geldi. Zam beklentileri özellikle ulaşım ücretleri üzerinden tartışılmaya başlandı.

Taksiciler de yeni zam talebini açıkladı.

'EN AZ YÜZDE 30 ZAM OLABİLİR'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni yılda taksi ücretlerine zam talebinde bulunduklarını açıkladı.

Aksu, zam talebine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Bizim zam talebimiz en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir.

MEVCUT TAKSİ ÜCRET TARİFESİ

Eylül 2025’te yapılan son düzenlemeyle birlikte İstanbul’da taksimetre açılış ücreti 54,50 TL, kilometre başına mesafe ücreti 36,30 TL, saatlik zaman tarifesi 453,71 TL ve kısa mesafe ücreti 175 TL olarak uygulanıyordu.

ZAM SONRASI BEKLENTİLER

Yüzde 30 oranında bir artış yapılması halinde taksimetre açılış ücretinin 70,85 TL’ye, kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücretinin ise 227,50 TL’ye yükselmesi bekleniyor.