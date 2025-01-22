Taksicilerin silahlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, taksiciler arasında çıkan silahlı kavgada, Abdullah Altuntaş (32) hayatını kaybetti, Mahsum Altuntaş (30) ve Ahmet Kesik (37) ise yaralandı. Şüpheli Süleyman A. (57) ise gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Tepeköy Meydanı'nda meydana geldi. Taksici Süleyman A. ile eski şoförünü çalıştırdıkları gerekçesiyle meslektaşları Abdullah Altuntaş, Mahsum Altuntaş ve Ahmet Kesik arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Süleyman A., yanındaki tabancayla Abdullah ve Mahsum Altuntaş ile Ahmet Kesik'i ağır yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Altuntaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İnceleme başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Süleyman A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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