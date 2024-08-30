Taksicilikte yeni dönem

İlayda SORKU

İktidar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında yıllardır süre gelen taksi sorununda yeni bir adım atıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında taksilere yönelik ‘Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ne dair teklif görüşüldü. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün yönetiminde başlayan toplantıda kentte 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını da kapsayan teklif oy birliğiyle kabul edildi. Yeni sistemin uygulama tarihi ve hizmete alınacak taksilerin İBB tarafından yürütülecek ihale süreci eylül ayında gerçekleşecek İBB Meclisi oturumunda görüşülecek.

Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecekler ve yol üzerinden yolcu alımı yapamayacaklar. Öte yandan ödemeler de kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak. Taksicilerden komisyon ücreti alan dijital taksi çağırma uygulamaları yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli almayacak. Ayrıca yeni taksilerde güvenlik bölmesi de bulunacak.

NE ÖDENECEĞİ BİLİNECEK

Yeni uygulama ile taksi yolculuklarının başından sonuna kadar izlenebilir olmasını amaçladıklarını dile getiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, “Hem taksi şoförü açısından hem de yolcu açısından uçtan uca denetlenebilir bir sistemi hayata geçirmiş olacağız. Dolayısıyla da yurttaşların, taksicinin yolcuyu kabul etmemesi gibi konulardaki şikâyetlerinin önüne geçmiş olacağız. Tamamen dijital bir süreç olacağı için de herkes ne ödeyeceğini bilecek. Dijital bir şekilde ücretlendirme olacağı için hırsızlık gibi adli suçları da asgari seviyeye düşüreceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Gürkan Akgün

İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Taksi sayısının artmasının ulaşım hizmeti açısından önemli olduğunu ifade eden Akgün, 1998 yılından beri doğrudan bir taksi arzı gerçekleşmediğini vurguladı. Yolculuk süresince olumsuz bir durum yaşanması halinde lisans iptali gerçekleşeceğini belirten Akgün, şu ifadeleri kullandı: “Şoförlerin İBB’nin kurduğu Ulaşım Akademisi’nden eğitim almış olmasını da özellikle şart koşacağız. Sistemdeki bu 2 bin 500 araç; trafik sıkışıklığı, taksi bulunamaması veya bölgedeki yolcu sayısının beklenenden az ya da fazla olması gibi durumlarda kentin ihtiyaç bulunan bölgelerine yönlendirilebilecekler.”