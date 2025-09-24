Taksiciyi darbeden 4 kişi yeniden gözaltına alındı

Ankara'da trafikte 'yol verme' tartışmasında 27 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Can Doğan'ı darbeden 4 şüpheli, savcılık şikayeti üzerine yeniden gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde geçen cumartesi günü, taksicilik yapan Mehmet Can Doğan, seyir halindeyken trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Doğan, tartışmanın ardından yola devam etti. Diğer sürücü, yakınlarına da haber vererek taksiciyi aracıyla bir süre takip ettikten sonra durdurdu.

Sürücü ile başka bir araçtan inen 3 yakını, taksi şoförünü darbetti.

Yaralanan Doğan, hastaneye kaldırılırken, yakalanan 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Doğan, avukatıyla şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri darp olayını gerçekleştiren S.K., A.K., E.K ve R.Y.'yi tekrar gözaltına aldı.

Haklarında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatılan şüphelilerin polis merkezinde işlemleri sürüyor.