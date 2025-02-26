Taksilerde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor

Türkiye genelinde taksilerde güvenliği artırmayı hedefleyen bir düzenleme hayata geçecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 29 Kasım 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanandı.

Değişiklikle, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluğu getirildi.

Sistem, sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek, taşıtın faaliyette olduğu süre içinde ve en az 1 ay süre ile kayıt yapacak. Bu kayıtlar, genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın erişimine hazır bulundurulacak.

Taksi ve taksi dolmuşlarda ayrıca araç takip sistemi ve acil durum butonu da bulundurulacak.

MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

Söz konusu teçhizatları bulundurma şartı, taşıtların 1 Mart 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerinde aranacak. Yurt genelindeki 120 bin taksi eğer kamera taktırmazsa muayeneden geçemeyecek.