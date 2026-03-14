Taksilerde yeni dönem: Fiş almayan müşteriye de ceza

Taksi sektörünü yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre ticari taksilerde taksimetreyle entegre çalışan “Taksi Mali Cihazı” kullanımı zorunlu hale getirildi. Sistemle birlikte her yolculuk için otomatik olarak fiş veya fatura düzenlenecek ve taksi gelirleri kayıt altına alınacak.

Yeni düzenlemeye göre taksi plakası alan ya da taksimetresini yenileyen araç sahiplerinin taksimetreyle senkron çalışan Taksi Mali Cihazı kullanması gerekecek. Mevcut taksiler için ise uyum süresi 1 Eylül 2026’ya kadar devam edecek.

Bu cihaz sayesinde yapılan her yolculuk otomatik olarak kayıt altına alınacak ve fiş veya e-belge üretilecek. Taksimetre ile mali cihaz birbirine bağlı çalışacağı için manuel işlem yapılamayacak.

KARTLI ÖDEMEDE YENİ DÖNEM

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de tüm taksilerde kartla ödeme kabulünün zorunlu hale gelmesi oldu. Buna göre mali cihazın kullanılmaya başlanmasının ardından 15 gün içinde en az bir banka ya da ödeme kuruluşu ile üye işyeri anlaşması yapılması gerekecek.

Bu anlaşmanın yapılmaması durumunda cihaz otomatik olarak pasif hale getirilecek. Tebliğde ayrıca bankaların taksicilere bağımsız POS cihazı vermesi de yasaklandı. Bundan sonra tüm tahsilat işlemleri yalnızca taksimetreyle entegre çalışan Taksi Mali Cihaz üzerinden yapılacak.

GPS İLE KAYIT TUTULACAK

Yeni sistem aynı zamanda GPS tabanlı konum kaydı da tutacak. Böylece yapılan yolculukların nereden başlayıp nerede sona erdiği de kayıt altına alınabilecek.

FİŞ ALMAYAN MÜŞTERİYE DE CEZA

Düzenleme kapsamında yolculuk sonunda müşterilerin fiş ya da fatura alması zorunlu olacak. Fiş almayan yolcular hakkında da diğer işletmelerde olduğu gibi idari para cezası uygulanabilecek.

Öte yandan sektör içinde bazı belirsizlikler de sürüyor. Takside çalışan ve kendi SGK primini ödeyen şoförlerin KDV ve gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı henüz netlik kazanmış değil. Ayrıca korsan biçimde kiraya verilen taksi plakalarında verginin plaka sahibi ile şoför arasında nasıl paylaşılacağı da tartışma konusu olmaya devam ediyor.