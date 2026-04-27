Taksim'de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: 30'dan fazla kişi gözaltında

1 Mayıs eylemlerinde katledilenler için Taksim Kazancı Yokuşu'nda gerçekleştirilmek istenen anmaya müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, anma programı için Kazancı Yokuşu’na ellerinde karanfillerle giden 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi üyeler, polis tarafından ablukaya alındı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Enerji-Sen'in Genel Başkanı Süleyman Keskin, polis barikatı önünde yaptığı konuşmada Taksim'deki 1 Mayıs etkinliklerindehayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini ancak "yasakçı zihniyetin kendilerine yine barikatlarla cevap verdiğini" ifade etti.

"YASA DİYOR Kİ, YASAK HUKUKSUZ"

Yaşamlarını yitirenleri anmanın en meşru hakları olduğunu ifade eden Keskin, "Bu hakkımızı kullanmaktan geri durmayacağız" dedi. Gözaltılara karşı mücadele edeceklerini ifade eden Keskin'in açıklamasının ardından polis barikatı önünde oturma eylemi başladı.

OTURMA EYLEMİNE POLİS SALDIRISI

Polis ablukasına tepki gösteren 30’dan fazla kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır ve DİSK Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız da yer alıyor.

anma öncesi polis Taksim Meydanı’nı barikatlarla kapattı.

Polis, meydan girişinde 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi bileşenlerini ablukaya aldı.

Abluka üzerine ellerinde karanfillerle oturma eylemine başlayan 30’dan fazla kişi darp edilerek gözaltına alındı.

İşte gözaltı görüntüleri:

Öte yandan anma öncesi İstanbul Valiliği tarafından verilen talimatla Yenikapı-Hacıosman arasında sefer yapan metronun Taksim durağı 2. bir duyuruya kadar kapatıldı.