Taksim'de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: 46 kişinin ifade işlemleri başladı

1 Mayıs eylemlerinde katledilenler için Taksim Kazancı Yokuşu'nda gerçekleştirilmek istenen anmaya müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ANKA'nın aktardığına göre, 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda emekçilerin üzerine ateş açılmasının ardından yaşanan olaylarda yaşamlarını yitirenler için öğle saatlerinde Kazancı Yokuşu'nda anma yapılmak istendi.

Anma için bir araya gelen 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi üyeleri polis engeliyle karşılaştı. Ellerinde karanfillerle anmaya gelenlerin çevresi polis ekiplerince kuşatıldı.

POLİS BARİKATI ÖNÜNDE AÇIKLAMA

O anlarda basın mensupları alandan, inşaat çalışmaları olduğu gerekçesiyle uzaklaştırıldı. Ablukaya alınan gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu.

Polis aracına bindirilenler "Taksim'de 1 Mayıs engellenemez", "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek", "1 Mayıs alanı Taksim Meydanı" sloganı attı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Enerji-Sen'in Genel Başkanı Süleyman Keskin, polis barikatı önünde yaptığı konuşmada Taksim'deki 1 Mayıs etkinliklerinde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini ancak "yasakçı zihniyetin kendilerine yine barikatlarla cevap verdiğini" ifade etti.

OTURMA EYLEMİNE SALDIRI

Yaşamlarını yitirenleri anmanın en meşru hakları olduğunu ifade eden Keskin, "Bu hakkımızı kullanmaktan geri durmayacağız" dedi. Gözaltılara karşı mücadele edeceklerini belirten Keskin'in açıklamasının ardından polis barikatı önünde oturma eylemi gerçekleştirildi.

Polis ablukasına tepki gösteren 46 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır ve DİSK Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız da yer alıyor.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltına alınanların Vatan Emniyet'teki ifade işlemleri başladığını duyurdu.

ÇHD, ifadelerin ardından gözaltındakilerin serbest bırakılacağının söylenildiğini belirtti.

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi’nin 1 Mayıs 1977'de katledilen emekçileri anmak için Kazancı Yokuşu’nda yapmak istediği anmada 30'dan fazla insan darp edilerek ablukayla gözaltına alındı.



Gözaltı takibi için Vatan Emniyet'e geçiyoruz. — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul_) April 27, 2026

İşte gözaltı görüntüleri:

METRONUN TAKSİM DURAĞI KAPATILDI

Öte yandan anma öncesi İstanbul Valiliği tarafından verilen talimatla Yenikapı-Hacıosman arasında sefer yapan metronun Taksim durağı 2. bir duyuruya kadar kapatıldı. Polisin müdahlesinin ardından metorunun Taksim durağı yeniden hizmete açıldı.