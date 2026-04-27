Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Taksim'de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: Gözaltılar var

İstanbul'da Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak isteyen 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi üyeleri gözaltına alındı.

Güncel
  • 27.04.2026 13:21
  • Giriş: 27.04.2026 13:21
  • Güncelleme: 27.04.2026 13:36
Kaynak: Haber Merkezi
Taksim'de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: Gözaltılar var
Fotoğraf ve video: Sendika.org

1 Mayıs eylemlerinde katledilenler için Taksim Kazancı Yokuşu'nda gerçekleştirilmek istenen anmaya müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, anma öncesi polis Taksim Meydanı’nı barikatlarla kapattı.

Polis, meydan girişinde 1 Mayıs Taksim İnisiyatifi bileşenlerini ablukaya aldı.

Abluka üzerine ellerinde karanfillerle oturma eylemine başlayan 30’dan fazla kişi darp edilerek gözaltına alındı.

İşte gözaltı görüntüleri:

Öte yandan anma öncesi İstanbul Valiliği tarafından verilen talimatla Yenikapı-Hacıosman arasında sefer yapan metronun Taksim durağı 2. bir duyuruya kadar kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

BirGün'e Abone Ol