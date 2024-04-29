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Taksim'de 1 Mayıs 'önlemi': Polis bariyerleri getirildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi.

Güncel
  • 29.04.2024 14:06
  • Giriş: 29.04.2024 14:06
  • Güncelleme: 29.04.2024 14:13
Kaynak: DHA
Taksim'de 1 Mayıs 'önlemi': Polis bariyerleri getirildi
Fotoğraf: DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’na demir bariyerler getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada ‘Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir’ demişti.

Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’nı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletiliyor.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

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