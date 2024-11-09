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Taksim'de intihar girişimi: Metro durağı işletmeye kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi vakası dolayısıyla işletmeye kapatıldığı bildirildi.

Güncel
  • 09.11.2024 21:34
  • Giriş: 09.11.2024 21:34
  • Güncelleme: 09.11.2024 21:36
Kaynak: AA
Taksim'de intihar girişimi: Metro durağı işletmeye kapatıldı
AA

Taksim Metro İstasyonu, intihar girişimi dolayısıyla işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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