Taksim'de Onur Yürüyüşü 'önlemi': Meydan barikatlarla çevrildi

22. İstanbul Onur Yürüyüşü dolayısıyla Taksim Meydanı ve çevresi polis barikatlarıyla çevrildi. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, yürüyüşe katılacak LGBTİ+lar için bir dizi öneri paylaştı.

LGBTİ+’lar, bu yıl da artan homofobiye ve nefrete dikkat çekmek için "Hatırlıyorum, sen de hatırlıyor musun?" temasıyla düzenlenen 22. İstanbul Onur Yürüyüşü kapsamında bugün Taksim'de bir araya gelecek.

Onur Yürüyüşü kapsamında polis ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na çıkan sokakları bariyerlerle kapatmaya başladı.

Onur Yürüyüşü nedeniyle İstanbul'daki Taksim Meydanı ve çevresi polis barikatlarıyla çevrildi



📹 @edaanurtanis pic.twitter.com/SiVQ95pKmQ — Medyascope (@medyascope) June 30, 2024

VALİLİK BAZI YOLLARI TRAFİĞE KAPATTI

İstanbul Valiliği, LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi'nin bugün yapacaklarını açıkladıkları yürüyüşe yönelik açıklama yaptı.

Valilik, planlanan yürüyüş nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çeşitli illegal grupların, sosyal medya platformlarından yaptığı çağrıyla 30.06.2024 Pazar Günü, Taksim - İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısı yapıldığı görülmüştür. Valiliğimizce, bu izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla bir dizi tedbir kararı alınmıştır" denildi.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar: Saat 10:00 itibariyle 1. Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan İstikametine trafiğe kapatılacaktır. 2. Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesine bağlanan yol trafiğe kapatılacaktır. 3. Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır. 4. Balo Sokak- Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır. 5. Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacaktır. 6. Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti trafiğe kapatılacaktır. 7. Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi, İstiklal Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. 8. Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. 9. Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır. ALTERNATİF YOLLAR 1. İnönü Caddesi 2. Tarlabaşı Bulvarı 3. Refik Saydam Caddesi 4. Meclis-i Mebusan Caddesi"

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını açıkladı.

YASAKLARA RAĞMEN YÜRÜYECEKLER: KOMİTEDEN BİR DİZİ ÖNERİ

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, 22. İstanbul Onur Yürüyüşü’ne katılacak LGBTİ+lar için bir dizi öneri paylaştı.

Yasak kararlarına rağmen “Yürüyeceğiz” diyen komitenin, yürüyüş öncesi LGBTİ+lar için yaptığı öneriler şöyle: