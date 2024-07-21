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Taksim'de Suruç Katliamı anmasına polis müdahalesi: Eylemciler gözaltına alındı

Suruç Katliamı'nın 9. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Kadıköy'de anma yapmak isteyen Gençlik Örgütü üyelerine polis müdahale etti. Gözaltılar sebebiyle Kadıköy'de eylemine devam edemeyen grup Taksim'e çıktı. Grubu İstiklal Caddesi'nde polis durdurmaya çalıştı, Taksim Meydanı'nda da gözaltına alınanlr oldu.

Güncel
  • 21.07.2024 00:23
  • Giriş: 21.07.2024 00:23
  • Güncelleme: 21.07.2024 00:31
Kaynak: ANKA
Taksim'de Suruç Katliamı anmasına polis müdahalesi: Eylemciler gözaltına alındı
ANKA

İstanbul'da Kadıköy'de bir araya gelen Gençlik Örgütü Üyeleri Suruç Katliamı'nı 9. yılında protesto etti.

Polisin müdahalesiyle birçok eylemci gözaltına alındı. Kadıköy'de eylemine devam edemeyen grup Taksim Meydanı'na yürüdü. İstiklal Cadde'sinde sivil ve resmi polislerin durdurmaya çalıştığı Gençlik Örgütü üyeleri Taksim'e çıkarak eylem yaptı.

Taksim Meydanı'nda polisin müdahalesi ile birçok eylemci gözaltına alındı.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİDEN 10'U SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Ankara'da akşam saatlerinde Yüksel Caddesi'nde Suruç Katliamı'nın 9. yıldönümü dolayısıyla yürüyüş yaparken polisin gözaltına aldığı 32 kişiden 10'u serbest bırakıldı.

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