Taksim'de Suruç Katliamı anmasına polis müdahalesi: Eylemciler gözaltına alındı

Suruç Katliamı'nın 9. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Kadıköy'de anma yapmak isteyen Gençlik Örgütü üyelerine polis müdahale etti. Gözaltılar sebebiyle Kadıköy'de eylemine devam edemeyen grup Taksim'e çıktı. Grubu İstiklal Caddesi'nde polis durdurmaya çalıştı, Taksim Meydanı'nda da gözaltına alınanlr oldu.

Güncel 21.07.2024 00:23 Giriş: 21.07.2024 00:23

Güncelleme: 21.07.2024 00:31 Kaynak: ANKA

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