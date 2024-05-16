Taksim'de üniversitelilerden 'Ata Emre Akman' eylemi: 11 gözaltı

Balıkesir’de motokurye olarak çalışırken öldürülen üniversiteli Ata Emre Akman için İstiklal Caddesi’nde öğrencilerin yaptığı eyleme polis müdahale etti. Müdahalede 11 öğrenci gözaltına alındı.

Balıkesir’de moto kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın bıçaklı saldırıyla öldürülmesi, İstanbul’da protesto edildi.

Bianet'in haberine göre; Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde “Ata Emre isyanımızdır” pankartı açan ve slogan atan Öğrenci Kolektifleri’nden üniversiteliler, “Ata Emre bu iktidar bizi yoksullaştırma politikalarına sürüklediği için katledildi. Geçinemediği için katledildi. Saraylarında sefa sürenler, bizi böyle bir geleceğe mahkum ediyorlar. Her gün bir arkadaşımızın intihar haberini alıyoruz. Her gün bir arkadaşımızı çalışırken kaybediyoruz. Bunu sorumlusu AKP iktidarıdır” dedi.

Eyleme müdahale eden polisler, üniversitelilerin etrafını çevirdi. Basının görüntü almasını engelleyen polis, 11 üniversiteliyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'de bir zincir restoranda moto kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, 11 Mayıs’ta sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Akman, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisiydi.

E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Altı suç kaydı olduğu belirtilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Ata Emre Akman’ın cenazesi, 12 Mayıs’ta Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Aynı gün Balıkesir’de moto kuryeler, Akman’ın öldürüldüğü yerde protesto düzenledi.