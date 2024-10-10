Taksim'deki bombalı saldırı davası: Ara karar açıklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin dava sürüyor.

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada, mahkeme, ara kararını açıkladı.

Mahkeme, firari sanıklar Bilal Elhacmaos, Sabri Ok, Hülya Oran, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin, Velid Halil, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin, Saliha Bişkin ve Khalil Manja Hussein’in haklarındaki yakalama kararlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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13 Kasım günü İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de meydana gelen bombalı saldırıda, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Albahsir, sorgusunda, "PKK/PYD/YPG" tarafından istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söylemişti. Saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu bildirilmişti. PKK ise yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmemişti.

Saldırıya ilişkin 15 Kasım'da yakalanan Ahmed Jarkas'ın, olayın ardından evine götürdüğü Ahlam Albashir'i buradan Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlenmişti. Yakalanan Ammar Jarkas'ın ise Ahlam Albashir ile aynı evde kalan firari şüpheli Bilal Hassan'ı Bulgaristan'a kaçırmak üzere Edirne'ye götürdüğü tespit edilmişti.

Öte yandan Albashir ile Hassan'ın, saldırı günü Taksim'e geldikleri arabayla daha önce 3 defa daha Taksim'e gelerek keşif yaptıkları belirlenmişti.

Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu tutuklular, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenelerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülmüştü.

Olaya ilişkin 26 Nisan 2024 tarihinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, sanık Albashir’e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezası vermiş, aralarında özel istihbarat elemanı olduğu belirtilen ve olay yerine Albashir ile patlayıcı malzeme götüren Bilal Elhacmaos’un da bulunduğu 10 firari sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.