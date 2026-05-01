Taksim'e yürümek isteyenlere gözaltı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyenler polis müdahalesiyle karşılaştı.

Beşiktaş'ta Halkın Kurtuluş Partisi üyesi 37 kişi, Mecidiyeköy'de ise yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı için alınan yasak kararına rağmen meydana yürüyeceğini duyuran siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri meydan çevresindeki bütün yolları barikatlar ve TOMA'larla kapatan polisin engeliyle karşılaşıyor.

İstanbul'da 1 Mayıs için Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup polisin müdahalesiyle karşılaştı. Gruptakiler gözaltına alındı pic.twitter.com/G8oUnqyzBn — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2026

Beşiktaş yönünden Taksim'e yürümek Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri polisin müdahalesiyle engellendi.

Polis müdahalesinde HKP üyesi 37 kişi gözaltına alındı.

Polis ablukası altındaki Mecidiyeköy Meydanı'nda ise sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

80 KİŞİ GÖZALTINDA

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi saat 10.50 itibarıyle İstanbul'da toplam gözaltı sayısının yaklaşık 80 kişiye ulaştığını açıkladı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Mecidiyeköy'de polis barikatına doğru yürüyüşe geçen Türkiye İşçi Partisi ve Kızıl Parti üyelerine polis biber gazıyla müdahale etti.