Taksim'e yürümek isteyenlere gözaltı: Mecidiyeköy'de sert müdahale!

1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim Meydanı'na yürümek isteyenler polis müdahalesiyle karşılaştı.

Beşiktaş'ta Halkın Kurtuluş Partisi üyesi 37 kişi, Mecidiyeköy'de ise yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı için alınan yasak kararına rağmen meydana yürüyeceğini duyuran siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri meydan çevresindeki bütün yolları barikatlar ve TOMA'larla kapatan polisin engeliyle karşılaşıyor.

İstanbul'da 1 Mayıs için Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup polisin müdahalesiyle karşılaştı. Gruptakiler gözaltına alındı

Beşiktaş yönünden Taksim'e yürümek Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri polisin müdahalesiyle engellendi.

Polis müdahalesinde HKP üyesi 37 kişi gözaltına alındı.

Polis ablukası altındaki Mecidiyeköy Meydanı'nda ise sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı'na yürümek isteyen birçok kişi gözaltına alındı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Mecidiyeköy'de polis barikatına doğru yürüyüşe geçen Türkiye İşçi Partisi ve Kızıl Parti üyelerine polis biber gazıyla müdahale etti.

Biber gazından TİP Milletvekilleri Erkan Baş ve Ahmet Şık'ın aralarında olduğu kitle ciddi şekilde etkilendi.

Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyenler polisin biber gazlı müdahalesine uğradı

BAŞARAN AKSU GÖZALTINA ALINDI

Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyenler arasında yer alan Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce bir konuşma yapan Aksu, "Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler tribün törenleri, kutlamalar herkes Taksim'i kullanıyor. Bir tek işçilere, emekçilere, yoksullara meydan kapatılmış durumda" dedi.

KÖPRÜDE GÖZALTI

Boğaziçi Köprüsü'nde yürüyüş yapan Kaldıraç üyesi 40 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından da köprüdeki görüntülerini paylaşan grup, "Kapatılan sokaklara, kurulan barikatlara karşı Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs alanı Taksim Meydanı! " notunu düştü.

YAKLAŞIK 200 KİŞİ GÖZALTINDA

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi saat 12.10 İtibarıyla İstanbul'da toplam gözaltı sayısının yaklaşık 200 kişiye yükseldiğini açıkladı.

Mecidiyeköy'de polisin biber gazlı müdahalesi sırasında bir eylemci böyle gözaltına alındı