Taksim'e yürümek isteyenlere gözaltı: Valilik 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim Meydanı'na yürümek isteyenler polis müdahalesiyle karşılaştı.

Engelleme girişimlerine rağmen Taksim Meydanı'na yürüyeceğini duyuran siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri, Taksim çevresindeki bütün yollarda polisler, barikatlar ve TOMA'larla karşılaştı.

İstanbul'da 1 Mayıs için Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup polisin müdahalesiyle karşılaştı. Gruptakiler gözaltına alındı pic.twitter.com/G8oUnqyzBn — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2026

Beşiktaş yönünden Taksim'e yürümek Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri polisin müdahalesiyle engellendi.

Polis müdahalesinde HKP üyesi 37 kişi gözaltına alındı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Mecidiyeköy'de polis barikatına doğru yürüyüşe geçen Türkiye İşçi Partisi ve Kızıl Parti üyelerine de polis biber gazıyla müdahale etti.

Biber gazından aralarında TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil, DEM Parti Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki'nin de olduğu kitle ciddi şekilde etkilendi.

Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyenler polisin biber gazlı müdahalesine uğradıhttps://t.co/zYtxA5rFC2 pic.twitter.com/uGK65EODbO — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2026

BAŞARAN AKSU GÖZALTINA ALINDI

Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyenler arasında yer alan Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce bir konuşma yapan Aksu, "Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler tribün törenleri, kutlamalar herkes Taksim'i kullanıyor. Bir tek işçilere, emekçilere, yoksullara meydan kapatılmış durumda" dedi.

Mecidiyeköy'de polisin biber gazlı müdahalesi sırasında bir eylemci böyle gözaltına alındı https://t.co/zYtxA5rFC2 pic.twitter.com/DI2hFxkkcN — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2026

KÖPRÜDE GÖZALTI

Boğaziçi Köprüsü'nde yürüyüş yapan Kaldıraç üyesi 40 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından da köprüdeki görüntülerini paylaşan grup, "Kapatılan sokaklara, kurulan barikatlara karşı Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs alanı Taksim Meydanı! " notunu düştü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 575 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Valilği 1 Mayıs gözaltılarına dair açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Valiliğimizce verilen izinle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı’nda düzenlenen mitinglerde coşkuyla kutlandı. Alınan kararlara uyarak bu özel günü hakkıyla - coşkuyla kutlayan tüm sendika, STK ve emekçilere; bununla birlikte, şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz görev yapan polisimize teşekkür ediyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün şehrimizde huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirler de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak, her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs’ta da, Emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir. Bu gruplara İstanbul Emniyetimizin ilgili birimlerince gerekli müdahaleler yapılmıştır. Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların işlemleri, emniyet birimlerinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.