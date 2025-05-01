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Taksim'e yürümek isteyenlere Mecidiyeköy'de müdahale: 384 kişi gözaltında

Mecidiyeköy'de toplanıp Taksim'e çıkmak için saat 10:30'da yürüyüşe geçen kitleye ise polis sert müdahalede bulundu. İstanbul Valiliği, 384 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. ÇHD, 9 avukatı gözaltında olduğunu açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltıları takip ettiklerini söyledi.

Güncel
  • 01.05.2025 10:16
  • Giriş: 01.05.2025 10:16
  • Güncelleme: 01.05.2025 17:06
Kaynak: Haber Merkezi
Taksim'e yürümek isteyenlere Mecidiyeköy'de müdahale: 384 kişi gözaltında
Fotoğraf: Depophotos

İşçiler, emekçiler Saray yönetiminin piyasacı, gerici, baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs için sokaklara çıktı.

1 Mayıs’ta Taksim’i emekçilere yasaklayan İstanbul Valiliği'nin halkı meydana sokmamak amaçlı koyduğu yasaklar kapsamında, sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un; Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinden çöp konteynerleri kaldırıldı.

1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, Şişli Camii önünü işaret etmesinin ardından İstanbul Valiliği adeta kenti ablukaya aldı.

CHP: HUKUKSAL SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk komisyonumuz ve milletvekillerimizle gözaltı süreçlerinin takipçisiyiz. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Kamuoyuna da yansıyan şiddet görüntüleriyle ilgili de hukuksal süreci takip edeceğiz" dedi.

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16:45 | Valilik açıkladı: 384 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 384 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilik, gözaltına alınanların emniyet işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

İstanbul genelinde toplam 52 bin 656 polisin görev yaptığı kaydedildi.

14:10 | Mecidiyeköy'de müdahale sürüyor

Mecidiyeköy'den Taksim'e çıkmak isteyenlere yer yer polisin müdahaleleri sürüyor.

Sabah saatlerinden bu yana saat 14:00 civarında tekrar yürüyüşe geçen çok sayıda kişiye polis müdahale etti.

13:15 | 400 kişi gözaltında

ÇHD, Taksim'e çıkmak isteyen 400'den fazla kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

12:55 | "'Bitti' diye düşündükleri her an yeniden başlayacağız"

1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "An itibariyle Şişli’nin dört bir yanında Taksim’e yürüyüş devam ediyor. Emekçiler, gençler, özgürlük ve eşitlikten yana olan yurttaşlar Taksim’e çıkan tüm yolları 1 Mayıs alanına çevirmiş durumda. Durum şudur: Haklı biziz, haksız olan Taksim yolunu halka kapatanlardır. “Bitti” diye düşündükleri her an yeniden başlayacağız! Taksim hakkımız, yürüyüşümüzü sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kaydetti.

12:05 | 9 avukat dahil 300 kişi gözaltında

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), kriz masasına ulaşan gözaltı sayısını 300 olarak güncelledi.

Ayrıca gözaltına alınanlar arasında 9 avukatın da olduğu paylaşıldı.

11:40 | ESP Eş Genel Başkanı da gözaltında 

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni, Mecidiyeköy Meydanı'nda gözaltına alındı.

11:25 | 212 kişi gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), kriz masasına ulaşan gözaltı sayısının 212'ye çıktığını açıkladı.

ÇHD üyeleri, Av. Rojhat Tunç, Av. Saruhan Efe Kadaifçi, Av. Lütfi Sabri Batı, Av. Yunus Emre Işık, öğrenci komisyonu üyesi Dilan Tekin ve Av. Arkın Hürtaş da gözaltına alınanlar arasında.

10:55 | Mahmut Tanal gözaltı aracına çıktı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Mecidiyeköy'de yapılan gözaltılara engel olmak için polisin getirdiği gözaltı aracına çıktı.

10:40 | Polis kitleye müdahale etti

Taksim'e yürümek üzere Mecidiyeköy'e gelen işçilere, gençlere polis müdahale etti.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ÇHD: 107 kişi gözaltında

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), kriz masasına ulaşan gözaltı sayısının saat 10:40 itibariyle yaklaşık 107 kişi olduğunu bildirdi.

10:35 | İnşaat-İş üyelerine gözaltı

İnşaat-İş üyeleri, Mecidiyeköy'de gözaltına alındı.

10:05 | Polis ablukası

1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi polisle müzakereye devam ederken Taksim'e yürümek üzere Mecidiyeköy Meydan'da toplanan çok sayıda kişi polis ablukasına alındı.

09:50 | Mecidiyeköy'de polis müdahalesi

Mecidiyeköy'de alt sokaklarından çıkarak meydana yürümek isteyen 9 genç polis tarafından gözaltına alındı.

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