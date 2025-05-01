Taksim'e yürümek isteyenlere Mecidiyeköy'de sert müdahale!

İşçiler, emekçiler Saray yönetiminin piyasacı, gerici, baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs için sokaklara çıktı.

1 Mayıs’ta Taksim’i emekçilere yasaklayan İstanbul Valiliği'nin halkı meydana sokmamak amaçlı koyduğu yasaklar kapsamında, sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un; Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinden çöp konteynerleri kaldırıldı.

1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, Şişli Camii önünü işaret etmesinin ardından İstanbul Valiliği adeta kenti ablukaya aldı.

CHP HEYETİ, ŞİŞLİ CAMİİ ÖNÜNDE

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul’daki tüm 1 Mayıs programlarını takip edeceklerini, kendisinin de milletvekili ve avukat heyetiyle birlikte 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi’nin çağrı yaptığı Şişli Meydanı’ndaki buluşmayı bizzat takip edeceğini duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Başakşehir’deki mitinginde konuya dair “Bir grup arkadaşımız Kadıköy’de; belli sayıda milletvekilimiz, Gençlik Kolları Genel Başkanı’mız, İl Başkanı’mız gençlerimizin yanında Şişli’de olacaklar. Meydanlarda olacağız” dedi.

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10:40 | Polis kitleye mücadale etti

Taksim'e yürümek üzere Mecidiyeköy'e gelen işçilere, gençlere polis müdahale etti.

Çok sayıda kişi gözaltına alınıyor.

ÇHD: 107 kişi gözaltında

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), kriz masasına ulaşan gözaltı sayısının saat 10:40 itibariyle yaklaşık 107 kişi olduğunu bildirdi.

10:35 | İnşaat-İş üyelerine gözaltı

İnşaat-İş üyeleri, Mecidiyeköy'de gözaltına alındı.

10:05 | Polis ablukası

1 Mayıs Taksim Tertip Komitesi polisle müzakereye devam ederken Taksim'e yürümek üzere Mecidiyeköy Meydan'da toplanan çok sayıda kişi polis ablukasına alındı.

09:50 | Mecidiyeköy'de polis müdahalesi

Mecidiyeköy'de alt sokaklarından çıkarak meydana yürümek isteyen 9 genç polis tarafından gözaltına alındı.