Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle gözaltına alınması infial yarattı.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, hâlâ götürüldüğü Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde.

Binlerce üniversite öğrencileri Beşiktaş ve Beyazıt'ta yaptıkları eylemin sonunda Saraçhane'ye vardı.

POLİS BARİKAT KURDU

18.40'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerin önlerine barikat kuruldu. Polis bir yere kadar yürüyüşe izin vereceğini ancak Taksim'e yürüyüşe izin vermeyeceğini söyledi. CHP'li vekiller barikatların açılması için polislerle görüşme gerçekleştirdi. Bölgede çevik kuvvet bir gruba müdahalede bulundu.

Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerin önlerine barikat kuruldu!

Polis Taksim'e yürüyüşe izin vermeyeceğini söylerken CHP'li vekiller barikatların açılması için polislerle görüştü. Görüşmeler sonucunda polis barikatı Bozdoğan Kemeri’ne kadar geri çekildi. https://t.co/yUEBhYRmoV pic.twitter.com/6Jah8Ajf4Z — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 20, 2025

İTFAİYE ARACINA İZİN VERİLMEDİ

18.50'de yangına giden itfaiye aracının geçişine kitle barikatı aşar diye polis tarafından izin verilmedi.

Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerin önlerine barikat kuruldu. Yangına giden itfaiye aracının geçişine kitle barikatı aşar diye izin verilmedihttps://t.co/yUEBhYRmoV pic.twitter.com/oDqOlOjFNK — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 20, 2025

POLİSTEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

19.40'ta polis Saraçhane'den Taksim'e ulaşmak isteyen öğrencilere sert müdahalede bulunuyor.

19.50'da Taksim'e çıkmak isteyen öğrencilere polis biber gazlı ve coplu müdahalede bulundu.

Polis, İstanbul Saraçhane‘den Taksim’e yürümek isteyen öğrencilere biber gazlı, coplu müdahalede bulunduhttps://t.co/hg0rRKGMQr pic.twitter.com/LrfnUFwW4S — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 20, 2025

20.30'A ÇAĞRI YAPILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün de 20.30'da Saraçhane önüne çağrı yaptı.

Çağrının ardından halk, Saraçhane'de toplanmaya başladı.

İBB’nin Saraçhane Binası, 20.30’daki miting öncesinden saatler önce dolmaya başladı. pic.twitter.com/RC9qoGUo1K — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) March 20, 2025