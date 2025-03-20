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Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi

CHP'den yapılan çağrıların ardından halk, Saraçhane'de toplandı. Binlerce üniversite öğrencisi kentin birçok noktasında gerçekleştirdiği eylemlerin ardından Saraçhane'ye vardı. Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerin önlerine barikat kuruldu. Polis öğrencilere Taksim'e çıkmaması için sert müdahalede bulunuyor.

Güncel
  • 20.03.2025 17:12
  • Giriş: 20.03.2025 17:12
  • Güncelleme: 20.03.2025 20:01
Kaynak: Haber Merkezi
Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahalesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle gözaltına alınması infial yarattı.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, hâlâ götürüldüğü Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde.

Binlerce üniversite öğrencileri Beşiktaş ve Beyazıt'ta yaptıkları eylemin sonunda Saraçhane'ye vardı.

İstanbulda üniversite öğrencileri Saraçhaneye yürüdü

POLİS BARİKAT KURDU

18.40'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerin önlerine barikat kuruldu. Polis bir yere kadar yürüyüşe izin vereceğini ancak Taksim'e yürüyüşe izin vermeyeceğini söyledi. CHP'li vekiller barikatların açılması için polislerle görüşme gerçekleştirdi. Bölgede çevik kuvvet bir gruba müdahalede bulundu.

İTFAİYE ARACINA İZİN VERİLMEDİ

18.50'de yangına giden itfaiye aracının geçişine kitle barikatı aşar diye polis tarafından izin verilmedi.

POLİSTEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

19.40'ta polis Saraçhane'den Taksim'e ulaşmak isteyen öğrencilere  sert müdahalede bulunuyor.

19.50'da Taksim'e çıkmak isteyen öğrencilere polis biber gazlı ve coplu müdahalede bulundu.

20.30'A ÇAĞRI YAPILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün de 20.30'da Saraçhane önüne çağrı yaptı.

Çağrının ardından halk, Saraçhane'de toplanmaya başladı.

Özelden saat 20.30da Saraçhane’de buluşma çağrısı
İKİ AYRI SORUŞTURMA

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB çalışanlarına "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"TERÖR" SUÇLAMASI DA VAR!

Öte yandan İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkında "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da başka bir soruşturmadan gözaltı kararı verildi. Başavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, düşünce kuruluşu Spectrum House’dan A.B. ve H.A. için gözaltı kararı çıkarıldı.

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