Taksim istasyonu yeniden işletmeye açıldı

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla işletmeye kapatılan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonunun işletmeye açıldı.

  • 27.04.2026 11:44
  • Giriş: 27.04.2026 11:44
  • Güncelleme: 27.04.2026 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla işletmeye kapatılan Taksim Metrosu yeniden hizmet vermeye başladı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye açılmıştır."

Metro İstanbul, Valilik kararı doğrultusunda 11.27'de yaptığı açıklamada Taksim İstasyonu'nun kapatıldığını açıklamıştı.

Metro İstanbul'dan 14.18'de yapılan ikinci açıklamada seferlerin yeniden işlemeye başladığını duyurdu.

1 Mayıs eylemlerinde yaşamını yitirenler için bugün (27 Nisan Pazartesi) Taksim Kazancı Yokuşu'nda anma yapılacağı açıklanmıştı.

