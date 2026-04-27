Taksim istasyonu yeniden işletmeye açıldı
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla işletmeye kapatılan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonunun işletmeye açıldı.
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla işletmeye kapatılan Taksim Metrosu yeniden hizmet vermeye başladı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye açılmıştır."
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 27, 2026
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye açılmıştır. https://t.co/g39LHiaClG
Metro İstanbul, Valilik kararı doğrultusunda 11.27'de yaptığı açıklamada Taksim İstasyonu'nun kapatıldığını açıklamıştı.
Metro İstanbul'dan 14.18'de yapılan ikinci açıklamada seferlerin yeniden işlemeye başladığını duyurdu.
1 Mayıs eylemlerinde yaşamını yitirenler için bugün (27 Nisan Pazartesi) Taksim Kazancı Yokuşu'nda anma yapılacağı açıklanmıştı.