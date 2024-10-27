Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı
Taksim-Kabataş füniküler hattının bakım nedeniyle bugün saat 15.00'e kadar işletmeye kapalı olacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hattın bugün (27 Ekim Pazar) saat 15:00'a kadar kapalı olacağı belirtildi.
Metro İstanbul'un açıklamasında "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" ifadelerine yer verildi.