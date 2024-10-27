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Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı

Taksim-Kabataş füniküler hattının bakım nedeniyle bugün saat 15.00'e kadar işletmeye kapalı olacağı açıklandı.

Güncel
  • 27.10.2024 10:31
  • Giriş: 27.10.2024 10:31
  • Güncelleme: 27.10.2024 10:34
Kaynak: Haber Merkezi
Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı
Fotoğraf: AA

Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hattın bugün (27 Ekim Pazar) saat 15:00'a kadar kapalı olacağı belirtildi.

Metro İstanbul'un açıklamasında "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bakım faaliyetleri nedeniyle bugün 06.00-15.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır. Belirtilen saatler arasında Taksim AKM ve Kabataş Transfer Merkezi önünden hareket edecek ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" ifadelerine yer verildi.

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