Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler normale döndü

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Taksim-Kabataş füniküler hattın teknik arıza olduğu ve seferlerin yapılamadığı bildirildi. Sabah saatlerinde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Güncel 02.05.2024 09:28 Giriş: 02.05.2024 09:28

Güncelleme: 02.05.2024 11:22 Kaynak: Haber Merkezi

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