Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler normale döndü
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Taksim-Kabataş füniküler hattın teknik arıza olduğu ve seferlerin yapılamadığı bildirildi. Sabah saatlerinde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kaynak: Haber Merkezi
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler yeniden başladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.
Ardından yapılan paylaşımda ise F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.