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Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler normale döndü

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Taksim-Kabataş füniküler hattın teknik arıza olduğu ve seferlerin yapılamadığı bildirildi. Sabah saatlerinde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Güncel
  • 02.05.2024 09:28
  • Giriş: 02.05.2024 09:28
  • Güncelleme: 02.05.2024 11:22
Kaynak: Haber Merkezi
Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler normale döndü

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Ardından yapılan paylaşımda ise F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.

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