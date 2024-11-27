Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza giderildi

Taksim - Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler tekrar başladı.

Güncel
  • 27.11.2024 08:10
  • Giriş: 27.11.2024 08:10
  • Güncelleme: 27.11.2024 08:12
Kaynak: AA
Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza giderildi

İstanbul'da Taksim - Kabataş füniküler hattında, teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirileyen seferler normale döndü.

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyen Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri yapılmaya başlandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği" bildirilmişti.

BirGün'e Abone Ol