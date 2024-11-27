Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza giderildi
Taksim - Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler tekrar başladı.
Kaynak: AA
İstanbul'da Taksim - Kabataş füniküler hattında, teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirileyen seferler normale döndü.
Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyen Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri yapılmaya başlandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği" bildirilmişti.
#MetroDuyuru #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 27, 2024
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda seferler yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/vS4SxP586r