Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza giderildi

İstanbul'da Taksim - Kabataş füniküler hattında, teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirileyen seferler normale döndü.

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyen Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri yapılmaya başlandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği" bildirilmişti.