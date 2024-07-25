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Taksim-Kabataş Füniküler hattındaki arıza giderildi

İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında füniküler hattında yaşanan teknik arıza giderildi. Arıza nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.

Güncel
  • 25.07.2024 11:16
  • Giriş: 25.07.2024 11:16
  • Güncelleme: 25.07.2024 12:17
Kaynak: AA
Taksim-Kabataş Füniküler hattındaki arıza giderildi

İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasındaki füniküler hattında yaşanan teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcular güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmayla arızanın giderilmesinin ardından hattaki seferler yeniden başladı.

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