Taksim-Kabataş Füniküler hattındaki arıza giderildi
İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında füniküler hattında yaşanan teknik arıza giderildi. Arıza nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.
Kaynak: AA
İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasındaki füniküler hattında yaşanan teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcular güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.
Ekiplerce yapılan çalışmayla arızanın giderilmesinin ardından hattaki seferler yeniden başladı.