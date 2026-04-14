Taksim Metro durağı asansöründe yangın

Taksim metrosunun Taksim Meydan’ına çıkan asansörlerinden birinde yangın çıktı.

Taksim Gezi Parkı çıkışındaki metro asansöründe henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Metro seferlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul A.Ş., yangına dair açıklama yaptı.

Açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı işletmeye kapatıldığı, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.