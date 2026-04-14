Taksim Metro durağı asansöründe yangın
Taksim Metrosu’nun Gezi Parkı çıkışındaki asansöründe henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Metro seferlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı işletmeye kapatıldığı, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
Taksim Meydanı, Cumhuriyet Tüneli alt geçit bölgesinde meydana gelen ufak çaplı yangın nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı işletmeye kapatılmıştır.
İstasyonumuzun diğer girişleri yolcularımızın kullanımına…