Taksim Metrosu Açık mı, Kapalı mı? 25 Kasım 2025 İstanbul Valiliği Taksim Metrosu Kararı

İstanbul’da milyonlarca kişinin kullandığı metro hattında kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamındaki güvenlik önlemleri sebebiyle Taksim metrosu ve F1 Füniküler hattı geçici olarak kapatıldı. Peki, bugün Taksim metrosu açık mı, kapalı mı? Seferler nasıl yapılıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

25 KASIM 2025 TAKSİM METROSU NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği’nin son dakika duyurusuna göre, 25 Kasım 2025 Salı günü güvenlik tedbirlerinin artırılması nedeniyle M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Alınan tedbirlerin temel nedeni, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında bölgede yapılması planlanan etkinlikler ve yoğun insan hareketliliği olarak açıklandı.

TAKSİM METROSU SAAT KAÇTA KAPANDI?

Valiliğin talimatıyla Taksim Metrosu, 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla yolcu giriş–çıkışına kapatıldı. Trenler hatta seferlerine devam ediyor ancak Taksim istasyonunda durmuyor.

Kapanan Hatlar

M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı (Taksim İstasyonu kapalı)

F1 Taksim – Kabataş Füniküler Hattı

METRO İSTANBUL'UN AÇIKLAMASI

Metro İstanbul’un resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

ALTERNATİF ULAŞIM GÜZERGÂHLARI

Taksim bölgesine gitmek isteyen yolcular için önerilen alternatif ulaşım seçenekleri:

Şişhane Metro İstasyonu (İstiklal bağlantısı hariç diğer çıkışlar açık)

(İstiklal bağlantısı hariç diğer çıkışlar açık) Osmanbey Metro İstasyonu (M2 kullanımı için en yakın durak)

(M2 kullanımı için en yakın durak) Toplu taşıma otobüs hatları (Taksim Meydanı veya Gümüşsuyu yönlü)

(Taksim Meydanı veya Gümüşsuyu yönlü) Kabataş – Karaköy – Beşiktaş ulaşım hatları

TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Taksim metrosunun yeniden açılacağı tarihe ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Kararın süresi, İstanbul Valiliği’nin yapacağı yeni duyuruya bağlı olacak.

Tahmini olarak kapanış sürecinin, güvenlik önlemlerinin sona ermesiyle akşam saatlerinde kaldırılması bekleniyor; ancak resmi açıklama yapılmadan kesin bir bilgi verilemiyor.

25 KASIM TAKSİM METROSU KAPANIŞI – ÖZET TABLO

Konu Detay Kapanış Nedeni 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü güvenlik tedbirleri Kapanış Saati 15.00 itibarıyla Kapatılan Hatlar M2 Taksim İstasyonu, F1 Füniküler Trenlerin Durumu Taksim’de durmadan seferlerine devam ediyor Yeniden Açılış Valilik açıklamasına göre belirlenecek

25 Kasım 2025’te Taksim metrosu kapalı mı?

Evet. İstanbul Valiliği kararıyla Taksim Metrosu 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla kapatılmıştır.

M2 hattındaki trenler Taksim’de duruyor mu?

Hayır. Trenler Taksim istasyonunda durmadan seferine devam etmektedir.

F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı açık mı?

Hayır. F1 hattı Valilik kararıyla geçici olarak kapatılmıştır.

Taksim Metro İstasyonu ne zaman açılacak?

Açılış tarihi, İstanbul Valiliği’nin yapacağı yeni açıklamaya göre duyurulacaktır.

Şişhane İstasyonu tamamen kapalı mı?

Hayır. Sadece İstiklal Caddesi çıkışı kapalıdır, diğer giriş–çıkışlar açıktır.