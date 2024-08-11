Taksim Sanat’ta canlı performanslar

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, ‘Açık Stüdyo Günleri’ ile 12-25 Ağustos arasında sanatseverleri Taksim Sanat’ta canlı performanslarla buluşturacak. Etkinlik hem sanatçılara yeteneklerini gözler önüne serme fırsatı sunacak hem de İstanbulluları farklı disiplinlerde sanat yolculuğuna çıkaracak. ‘Açık Stüdyo Günleri’ ile sanat alanında öğrenim gören yetenekli öğrenciler, profesyonel sanat hayatlarına ilk adımlarını atarken ziyaretçilere de ilham kaynağı olacak.

Katılımcı Sanatçılar: Gamze Çankaya (Kumaş Baskı Atölyesi), Gizem Şanlı & Emine Büyükbaş (Resim Atölyesi), Irmak Döndüren (Heykel Atölyesi), Dilşad Ergün & Berfin Sude Çevik (Dokuma Atölyesi).

Ziyaretçiler, sanatçıların canlı performanslarını izleyerek sanat üretiminin arka planına tanıklık etme fırsatı bulurken, atölye çalışmalarına da katılabilecekler.

‘Açık Stüdyo Günleri’ kapsamında, sanatçıların resim ve kumaş baskı alanlarında gerçekleştireceği atölye programlarına katılmak isteyen sanatseverler kultur.istanbul adresinden ve kultur_istanbul instagram hesabından etkinliklere dair detaylı bilgiye ulaşabilecekler.

Açık Stüdyo Günleri kapsamında üretilen eserler, Contemporary Istanbul ve Artweeks gibi prestijli sanat etkinliklerinde sergilenecek. Taksim Sanat ziyarete açık gün ve saatler: Haftanın her günü saat: 11.00-20.00.