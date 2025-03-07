Taksim ve çevresine 8 Mart bariyerleri

Kadın örgütlerinin hemen hemen her yıl düzenledeği "Feminist Gece Yürüyüşü"nün bu yıl da yapılacağı haberleri üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı yasaklama kararını ilan etti.

Açıklamada yapılacak kutlamaların 'kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği' öne sürüldü ve 8 Mart günü 08.00 itibarıyla Taksim ve çevresinde 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Kaymakamlık açıklamasında yarın saat 12.00'dan itibaren Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar, Tünel Meydanı, Sıraselviler Caddesi, Karaköy Meydanı ve çevresi ile ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde başka yerlerde yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerinin yapılmasının kararlaştırıldığı yer aldı.

Yasaklama kararı üzerine Taksim ve çevresine bugünden bariyerler koyulmaya başlandı.