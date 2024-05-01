Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki kısıtlamalar kaldırıldı

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapattığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar açıldı.

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapattığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar açıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

Gösterilerin sona ermesiyle birçok noktada tedbirler kaldırılmıştı. Saat 21.30 itibariyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde bulunan yollar ve ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine açıldı.