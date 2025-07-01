Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı

İstanbul Valiliği, iki metro istasyonunun geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları kapatıldı.

Araçlar seferlerine, bu iki istasyonda durmadan devam edecek.

Öte yandan F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapalı olacak.

LEMAN BİNASINA SALDIRI

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından İBDA-C uzantılı olduğu belirtilen Büyük Doğu Akıncılar Derneği'nin çağrısıyla toplanan gericiler dün akşam Leman dergisinin İstiklal Caddesi'ndeki binasını basmışlardı.

Binanın kapıları ile camları taş ve sopalarla kırılmış, "Yaşasın şeriat" ve "Ya onlar ölecek ya biz öleceğiz" şeklinde sloganlar atılmıştı.