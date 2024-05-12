Taksim yasaklarını, KHK'li akademisyenleri unuttu: Filistin için eyleme izin vermediler, rektörleri işten attılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'e yönelik protestoların engellenmesine tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Dünya İslam Bilginleri İstişare Toplantısı açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'e yönelik protestoların engellenmesine tepki gösterdi.

Erdoğan, "Daha düne kadar 'protesto hakkı kutsaldır' diyenlerin Filistin'e destek eylemlerine tahammül edemediklerini gördük" diye konuştu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bu arada neler görmedik ki bize her fırsatta insan hak ve hürriyetlerinden bahseden ülkelerin 35 bin Gazzeli katledenlere aleni destek verdiğini gördük.

Uluslararası basın kuruluşlarının İsrail'in kanını akıttığı 150 gazeteci için tek bir cümle dahi kuramadıklarını gördük BM’in bırakın Filistinlilerinin hayatını kendi personelini bile korumaktan aciz olduğunu gördük.

Daha düne kadar “protesto hakkı kutsaldır” diyenlerin Filistin'e destek eylemlerine tahammül edemediklerini gördük. Avrupa Birliği'nin ateşkes çağrısı yapamayacak kadar İsrail'e karşı teslimiyet içinde olduğunu gördük. Sırf İsrail'i eleştirdiği için işinden atılan rektörleri, kariyeri biten siyasetçileri, tehdit edilen sanatçıları, konuşma hakkı verilmeyen öğrencileri gördük.

Güya kendilerini özgürlükler ülkesi olarak pazarlayanların İsrail'in çıkarları söz konusu olunca birden faşizme dümen kırdıklarını gördük.

"HER VİCDANLI SESİ ANTİSEMİTİZM SOPASI İLE SUSTURMASINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Aziz kardeşlerim karşımızdaki bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak ilk günden beri Filistin halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz.

Gazze'de akan kanın durması İsrail'in saldırılarının engellenmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Yaklaşık 54.000 tona ulaşan yardım miktarıyla Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz.

Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralıyı ülkemiz hastanelerinde tedavi ettiriyoruz.

Vicdan sahibi ülkeler, toplumlar haricinde küresel sistemin efendilerinin İsrail'e baskı uygulamasını beklemek tamamen beyhudedir.

İsrail'in her vicdanlı sesi antisemitizm sopası ile susturmasına fırsat vermeyeceğiz. Henüz Filistin devletini tanımayan bütün ülkeleri biran önce Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz.

Hamas kalıcı ateşkese giden yolda gerçekten çok kritik bir adım attı. Netahyahu yönetiminin cevabı ise Refah'taki masumlara saldırmak oldu."