Taksim’de buluşalım

Haber Merkezi

Taksim Dayanışması, Gezi direnişinin 11’inci yıl dönümü için çağrı metni yayımladı. Sosyal medyadan yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı: “11 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi’nin yıldönümünde, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talebimizden vazgeçmiyoruz: Karanlık gider Gezi kalır. 31 Mayıs’ta Taksim’deyiz.”

Açıklamada, "Tüm bu gerçekliğin karşısında Gezi direnişini darbeyle, terörle ilişkilendirmek akılla, mantıkla, hukukla ve vicdanla izah edilemez. Bilinmelidir ki, Gezi davası ve benzeri tüm siyasi davalarda ‘adalet’ mekanizmasını iktidarın siyasi emellerinin aracı haline getirmiş olmak ülkemize yapılan en büyük kötülüklerden biridir" ifadelerine yer verildi.

TKP’den yapılan açıklamada ise “Ülkemizi ve tüm dünyayı içine alan bu karanlık ve çürümüş düzeni toptan karşımıza alıyoruz. Haziran Direnişi adı üzerinde bir halkın direnişinin adıdır. Gezi’nin 11. yıl dönümünü selamlarken İsrail’in barbar saldırılarına boyun eğmeyen, direnen Filistin halkına da selamı borç biliyoruz. Bu ülkeyi emperyalistlerden, sömürücülerden, tarikatlardan kurtarmak için emekçilerin yeniden ayağa kalktığı Haziranlara ihtiyacımız var. Halk boyun eğmedikçe halksa bugün en çok halk olmaya ihtiyacımız var. Bir kez daha boyun eğmeyen ve eğmeyecek olanlara selam olsun” denildi.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da “Gezi bu ülkenin yarınları, umudu, güzelliği ve içinde taşıdığı tüm renkleridir! Halkın en örgütlü mücadelesinin 11. yılında, 31 Mayıs’ta Taksim’deyiz!” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca dün TBMM’de DEM Parti’nin’ Gezi’de kolluk kuvvetlerinin işlediği suçlar ve Taksim Dayanışması üyelerine verilen cezaları araştırılmasına yönelik grup önerisi’ de görüşüldü.