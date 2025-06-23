Taksim’de OHAL manzaraları

Haber Merkezi

11. İstanbul Trans Onur Haftası, Trans Onur Yürüyüşü ile sonlanacaktı. Ancak İstanbulValiliği ve Şişli Kaymakamlığı yine yürüyüş ve toplanmaları yasakladı. Taksim ve çevresinde OHAL manzaraları ortaya çıktı. “Başkaldırı” temasıyla 16-22 Haziran tarihleri arasında yapılan 11. İstanbul Trans Onur Haftası, dün Trans Onur Yürüyüşü ile sonlanacaktı.

İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığı yürüyüş ve diğer açık alan etkinliklerini yasaklandı. Bu kapsamda TaksimMeydanı ve İstiklal Caddesi kapatıldı. Taksim Meydanı'na gazetecilerin dahi girişine izin verilmedi. İş yerlerine ve otellerine gitmek isteyenler de polis engeline takıldı. Yine M2 metro hattının Taksim istasyonu ve Taksim Meydanı'ndaki otobüs durakları da hizmete kapatıldı.

Öte yandan İstanbul Acıbadem ve Ankara’da Trans Onur Yürüyüşleri gerçekleştirildi.