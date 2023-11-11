Taksim’de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı

Meteorolojinin kent genelinde yaptığı sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarılarının ardından Taksim’de önce gökyüzü karardı ardından sağanak yağış başladı. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış ve fırtınada vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ajans Haberleri 11.11.2023 17:46 Giriş: 11.11.2023 17:46

Güncelleme: 11.11.2023 17:46 Kaynak: İHA

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Meteorolojiden yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından mega kent İstanbul’da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim’de de etkisini gösterdi. Taksim’de önce gökyüzü karardı sağanak yağış başladı. Kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunurken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kimisi ıslanmamak için kıyafetlerle kafalarını kapatırken, kimisi de dükkan ve duraklara sığındı. Yağmur kısa süre sonra etkisini kaybetti.