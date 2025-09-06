Taksim’de yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış başladı. Taksim’de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarıların ardından İstanbul güne sağanak yağış ve karabulutlarla başladı. Taksim Meydanı’nda da yağış etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı’nda etkisini sürdüren yağışla birlikte bazı turist ve vatandaşların ise şemsiyeleriyle ilerledikleri görüldü. Yağışın gün boyu etkisini göstermesi bekleniyor.