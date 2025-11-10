Taksim’deki 10 Kasım anması: Cumhuriyet Anıtı'na AKP çelengi bırakılmadı

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programında anons edilmesine karşın AKP çelengi bırakılmadı.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

Gül, Ersay ve Aslan sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

Ancak AKP'nin isminin anons edilmesine karşın çelenklerinin olmaması dikkat çekti.

Tören, Atatürk'ün hayatını kaybettiği 09.05'te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.