Taksimetre açmadan fiyat söyleyen taksiciye ceza

Galata Köprüsü’nden Dolmabahçe Sarayı'na gitmek isteyen turistlere taksimetre açmayarak 600 lira talep eden taksiciye toplamda 9 bin 574 lira idari para cezası uygulandı. Araç ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Güncel 24.07.2024 15:06 Giriş: 24.07.2024 15:06

Güncelleme: 24.07.2024 15:18 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA