Taksinin çarptığı 8 yaşındaki Merve, öldü

Gaziantep'te, okul çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı Merve Kocu (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Merve Kocu'ya, okul çıkışında yürüyerek eve gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen taksi çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocu, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kocu, sabah saatlerinde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kocu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Taksinin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.