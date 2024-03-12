Taksinin motor kısmında ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

Tekirdağ'da polisin şüphe üzerine arama yaptığı taksinin motor kısmında eroin ve esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi İstanbul kara yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde şüphe üzerine bir taksiyi durdurup arama yaptı. Taksideki O.İ. ve M.A.T.'nin üzerleri ile aracın motor kısmına gizlenmiş 35 gram kokain, 208 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ. ve M.A.T., çıkarıldıkları hakimlikte, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.