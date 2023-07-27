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Taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan, hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan Öz (23), yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 13:42
  • Giriş: 27.07.2023 13:42
  • Güncelleme: 27.07.2023 13:43
Kaynak: DHA
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Taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Emirhan, hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi Cevizler Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Emirhan Öz idaresindeki 67 ACY 748 plakalı motosiklet, önünde giden C.A. idaresindeki 67 T 5137 plakalı taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öz, bu sabah hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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