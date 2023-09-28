Taksiye çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

Kayseri'de taksiye çarpan motosikletin Irak uyruklu sürücüsü İbrahim A. öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kocasinan Bulvarı’nda meydana geldi. Irak uyruklu İbrahim A. idaresindeki motosiklet, K.T. yönetimindeki taksiye arkadan çarptı.

Kazada İbrahim A. hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı A.İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada yaşamını İbrahim A.'nın cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.