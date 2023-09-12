Taksiye çarpıp, savrulan otomobil, kapalı markete girdi; 1 yaralı
Kaynak: DHA
Bursa'da taksiye çarptıktan sonra savrulup, kapalı markete giren otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.
Mehmet Turgut Akkoyun’un kontrolünü yitirdiği 34 CJF 829 plakalı otomobil, Fuat Boranoğlu yönetimindeki 16 T 0633 plakalı taksiye çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, ardından yol kenarındaki kapalı markete girdi.
Kazada yolcu koltuğundaki 1 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.