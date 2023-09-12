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Taksiye çarpıp, savrulan otomobil, kapalı markete girdi; 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 10:40
  • Giriş: 12.09.2023 10:40
  • Güncelleme: 12.09.2023 10:41
Kaynak: DHA
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Taksiye çarpıp, savrulan otomobil, kapalı markete girdi; 1 yaralı

Bursa'da taksiye çarptıktan sonra savrulup, kapalı markete giren otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.

Mehmet Turgut Akkoyun’un kontrolünü yitirdiği 34 CJF 829 plakalı otomobil, Fuat Boranoğlu yönetimindeki 16 T 0633 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, ardından yol kenarındaki kapalı markete girdi.

Kazada yolcu koltuğundaki 1 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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