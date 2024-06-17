‘Taktiksel ara’ Bibi’yi kızdırdı

Gazze’de ateşkese yönelik tartışmalar devam ederken İsrail ordusu, Refah’ta “taktiksel ara” verdi. Ordunun kararı, İsrail hükümetinin tepkisine neden oldu.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Çatışmalar sebebiyle yardımların giremediği Gazze Şeridi’nde can kaybı 37 bini geçerken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), güneydeki bazı kesimlerde günlük “taktik ara” verileceğini duyurdu.

Refah kentindeki saldırıların süreceğini bildiren ordu, insani yardım geçişlerinin yapılacağı Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Selahaddin Caddesi'ne giden yolda ve buradan kuzeye doğru, her gün 08:00-19:00 arasında saldırı düzenlenmeyeceğini bildirdi. Söz konusu kararı Birleşmiş Milletler (BM) ile istişareler yaparak aldığını bildiren ordu, bununla bölgeye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Yardımların Gazze’ye ulaştırılmasında, özellikle İsrail’in mayıs ayı başında Refah’a kara operasyonları başlatması sonrası ciddi sorunlar yaşanıyor. İsrail, yardım tırlarının Kerem Şalom sınırının önünde yığılmış olmasının, BM'nin suçu olduğunu iddia ediyor. Suçlamaları reddeden BM ise, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların, yardımların bölgeye girmesini imkânsız kıldığını ifade ediyor.

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Ordunun “taktiksel ara” kararından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın haberdar edilmediği iddia edilirken hükümette de tartışma yarattı.

İsrail Ordu Radyosu, Gallant’ın plana ilişkin önceden bilgilendirilmediğini ileri sürdü. N12 kanalı da planın Netanyahu’nun bilgisi dışında yürürlüğe sokulduğunu iddia etti.

Times of Israel’e konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, ordunun “taktik ara” açıklaması sonrası Netanyahu’nun askeri sekreterini arayarak bunun “kendisi için kabul edilemez olduğunu” söyledi. Yetkili, İsrail ordusunun savaş politikasında bir değişiklik olmadığı konusunda Netanyahu’yu bilgilendirdiğini söyledi.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “taktik aranın” Savaş Kabinesi tarafından onaylanmadığını belirterek, planı “delice” ve “hayali” olarak tanımladı. Ben-Gvir’in polise Gazze’ye giden yardım konvoylarına saldıran göstericileri durdurmaması talimatı verdiği belirtildi.

Ekonomi Bakanı Bezalel Smotrich ise Gazze’ye giden yardımların “Hamas’a hizmet ettiğini” belirterek “ordunun zafer yerine uluslararası kamuoyuna öncelik verdiğini” söyledi.

‘ATEŞKESE HAZIRIZ’

ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’de ateşkes ve esir takasına yönelik üç aşamalı planına yönelik görüşmeler sürerken Hamas lideri İsmail Heniyye, "İsrail'in Gazze’den çekilmesi, yeniden inşa süreci ve rehine takasını içeren kapsamlı bir anlaşmaya hazırız" dedi. ABD’nin önerisinden uzaklaştıklarına yönelik suçlamaları reddeden Heniyye, “Hamas'ın ateşkes önerisine cevabı Biden'ın açıklamaları ve BM kararıyla uyumlu” dedi.