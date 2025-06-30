Takvim belli oldu iddiası: PKK'nin silah bırakma süreciyle ilgili ilk görüntüler ne zaman?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaklaşık 9 ay önce yaptığı açıklamayla fiilen başlayan PKK'nin silahsızlanma süreciyle ilgili takvimin belirlendiği iddia edildi.

İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyla PKK'nin kendisini feshetmesini istemiş, PKK ise 5-7 Mayıs tarihlerinde fesih kongresinin tamamlandığını ve silah bırakacağını duyurmuştu.

Öte yandan PKK ateşkes ilan etse de henüz silah bırakma süreci başlamamıştı.

Rûdaw'ın haberine göre PKK birkaç gün içerisinde medyanın da katılımıyla 'silah bırakma töreni' düzenleyecek. Rûdaw'ın haberine göre 'silah bırakma töreni', temmuz ayının başında IKBY'de gerçekleştirilecek.

Buna göre temmuz ayının 3'ü ile 10’u arasında, sayıları muhtemel 20 ile 30 kişi arasında değişen bir grup PKK’li, Süleymaniye vilayeti sınırlarında medya mensuplarının da katılımıyla düzenlenecek bir törenle silahlarını bırakacaklar.

Öte yandan silah bırakan militanların şehirlere gelmeyeceği ve silahsız şekilde örgütün kamplarına geri dönecekleri öne sürüldü.